Президент Белоруссии не нашел необходимости в санитарной зоне на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минск пока не видит необходимости создания санитарной зоны на границе Белоруссии с Украиной, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг в Москве.

"В Беларуси я пока не вижу необходимости в такой зоне. А что касается санитарной зоны между Украиной и Россией, то ее надо ещё создать. Это не простые вопросы", - сказал Лукашенко по прибытии в Кремль перед встречей с Владимиром Путиным. Фрагмент общения со СМИ опубликован в телеграм-канале "Зарубин".

"Думаю, что многое будет зависеть не только от воюющих стран. Многое будет зависеть от западных государств. Проблемы серьезные в Украине, они это уже признают. Не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине. А эскалация - это поставка оружия, боеприпасов. Сейчас они начали поговаривать о переброске своих военных в Украину. Скорее всего, на границу с Беларусью. Ждем. Пусть перебрасывают", - заявил президент Белоруссии.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает необходимости создания "санитарной зоны", которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.

Так он ответил на вопрос, необходимо ли присоединение к РФ Харьковской области, чтобы обеспечить безопасность в Белгородской области, о чем ранее говорил губернатор этого региона России.

По его словам, может возникнуть необходимость "создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего иностранного производства"