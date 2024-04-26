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Thyssenkrupp продает 20% своего сталелитейного бизнеса компании Кржетинского

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Германская промышленная группа Thyssenkrupp продает 20% своего сталелитейного бизнеса инвесткомпании EP Corporate Group чешского миллиардера Даниэла Кржетинского. Стороны решили не разглашать условия сделки, сказано в пресс-релизе Thyssenkrupp.

Как ожидается, сделка будет закрыта в текущем финансовом году, который завершится в сентябре. Она требует одобрения наблюдательного совета Thyssenkrupp и регулирующих органов.

Стороны обсуждают возможность выкупа компанией Кржетинского еще 30% в сталелитейном бизнесе Thyssenkrupp, говорится в пресс-релизе. Целью компаний является формирование СП в равных долях.

Аналитик Baader Кристиан Обст полагает, что Thyssenkrupp может получить 350-400 млн евро за 20% в сталелитейном бизнесе, пишет MarketWatch.

Ранее в апреле германская промышленная группа заявила, что намерена сократить рабочие места и урезать производственные мощности в этом подразделении в ответ на сложные рыночные условия.

Акции Thyssenkrupp подорожали почти на 11% на торгах в пятницу. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 21,8%.

Thyssenkrupp Кристиан Обст EP Corporate Group Даниэл Кржетинский
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