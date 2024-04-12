Авиакомпании США попросили Байдена не одобрять ввод новых рейсов в КНР

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американский авиаальянс Airlines for America (A4A), профсоюзы пилотов Air Line Pilots Association и Allied Pilots Association, а также профсоюз бортпроводников Association of Flight Attendants призвали администрацию президента США Джо Байдена не одобрять ввод новых рейсов между Штатами и Китаем из-за "антиконкурентных" практик китайской стороны.

Об этом сообщает АР.

В письме госсекретарю Энтони Блинкену и министру транспорта Питу Буттиджичу они отметили, что Китай закрыл свой рынок для американских авиакомпаний в начале пандемии и ввел правила, которые до сих пор сказываются на американской отрасли.

"Эти действия демонстрируют явную необходимость введения американским правительством политики, защищающей американскую авиационную отрасль, ее работников и пассажиров", - сказано в обращении.

По словам авторов письма, китайские авиакомпании имеют преимущество, поскольку в отличие от американских могут летать над территорией России, а также пользуются поддержкой китайского правительства. Без равноценного доступа к рынку Китая американские авиакомпании будут проигрывать китайским.

Число рейсов между КНР и США растет, однако остается значительно ниже допандемийных показателей, отмечает AP.

Администрация Байдена с 31 марта увеличила предельное число рейсов "туда-обратно" для китайских авиакомпаний до 50 с 35 в неделю. До этого китайский авиарегулятор пообещал добиваться увеличения количества рейсов для американских компаний.

В A4A входят Alaska Airlines, American Airlines Group, Atlas Air, Delta Air Lines, FedEx Corp., Hawaiian Airlines, JetBlue, Southwest Airlines Co., United Airlines Holdings и United Parcel Service.