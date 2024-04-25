American Airlines зафиксировала чистый убыток в I кв. при рекордной для января-марта выручке

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - American Airlines Group завершила первый квартал 2024 года с чистым убытком, при этом ее выручка была рекордной для января-марта.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в прошедшем квартале составил $312 млн, или $0,48 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $10 млн, или $0,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Показатель включает в себя разовые расходы в размере $86 млн, связанные, в частности, с заключением нового соглашения с профсоюзом.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,34 на акцию.

Квартальная выручка American Airlines увеличилась на 3,1%, до $12,57 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток компании на уровне $0,27 на акцию при выручке в $12,6 млрд.

Загруженность рейсов авиакомпании в минувшем квартале составляла 81,5% по сравнению с 80% годом ранее. Показатель оказался выше среднего прогноза экспертов в 80,7%.

Согласно прогнозу American Airlines, во втором квартале ее скорректированная прибыль составит $1,15-1,45 на акцию (прогноз рынка - $1,15 на акцию), по итогам всего года - $2,25-3,25 на акцию.

Бумаги компании прибавляют в цене 5,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,3%.