American Airlines зафиксировала чистый убыток в I кв. при рекордной для января-марта выручке
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - American Airlines Group завершила первый квартал 2024 года с чистым убытком, при этом ее выручка была рекордной для января-марта.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в прошедшем квартале составил $312 млн, или $0,48 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $10 млн, или $0,02 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
Показатель включает в себя разовые расходы в размере $86 млн, связанные, в частности, с заключением нового соглашения с профсоюзом.
Убыток без учета разовых факторов составил $0,34 на акцию.
Квартальная выручка American Airlines увеличилась на 3,1%, до $12,57 млрд.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток компании на уровне $0,27 на акцию при выручке в $12,6 млрд.
Загруженность рейсов авиакомпании в минувшем квартале составляла 81,5% по сравнению с 80% годом ранее. Показатель оказался выше среднего прогноза экспертов в 80,7%.
Согласно прогнозу American Airlines, во втором квартале ее скорректированная прибыль составит $1,15-1,45 на акцию (прогноз рынка - $1,15 на акцию), по итогам всего года - $2,25-3,25 на акцию.
Бумаги компании прибавляют в цене 5,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,3%.