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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Один человек погиб в результате аварии на канатной дороге в центре Антальи

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Авария, произошедшая накануне на канатной дороге Tunektepe Teleferik в городе Анталья в Турции, привела к гибели человека, сообщает в субботу газета Milliyet.

Как уточняет издание, одна из опор дороги надломилась и при падении ударила кабину, в которой в этот момент находились восемь человек. Пол кабины был проломлен, люди упали на землю с высоты нескольких метров. В результате один человек погиб, семеро, в том числе двое детей, доставлены в больницы с ранениями. После аварии часть пассажиров застряли в остановившихся кабинках, их спасением занимались пожарные. В ходе спасательной операции использовался вертолет береговой охраны.

Точная причина аварии пока неизвестна, очевидцы сообщили, что слышали взрыв, после чего дорога остановилась.

Канатная дорога гондольного типа была построена в Анталье в 2017 году. Ее протяженность составляет 1,7 км, она поднимает на высоту 605 метров - вершину горы Тюнектепе, самую высокую точку города, где расположена смотровая площадка. Дорога принадлежит муниципалитету.

Анталья Турция
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