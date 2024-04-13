До шести выросло число погибших в Сиднее в результате нападения мужчины с ножом

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли в результате нападения мужчины с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее, сообщает в субботу 9News.

Шестая погибшая - 38-летняя женщина, она скончалась в больнице. Ее девятимесячному ребенку, который тоже был ранен, оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось о пяти жертвах нападения, есть раненые. Сам нападавший был застрелен инспектором полиции, которая находилась рядом с местом происшествия и отреагировала на сигнал.