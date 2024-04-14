ВКС РФ уничтожили место базирования боевиков в Сирии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили место базирования боевиков в сирийской провинции Хомс, заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов в воскресенье.

"ВКС России уничтожили одно место базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс", - сообщил он.

Замруководителя ЦПВС также заявил о нарушениях в небе Сирии со стороны возглавляемой США коалиции.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано пять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - проинформировал Попов.