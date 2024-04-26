Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в Сирии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ВКС России уничтожили два места базирования боевиков в сирийской провинции Хомс, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур в провинции Хомс", - сказал Попов на брифинге в пятницу.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

"В результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны террористов из района Фатира позиций сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Хазарин провинции Идлиб ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Попов.

Он сообщил также, что за сутки со стороны возглавляемой США коалиции зафиксировано четыре случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, сказал Попов, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений сирийского воздушного пространства четырьмя парами истребителей F-15.

Подобными действиями коалиция создает опасные предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, подчеркнул замруководителя ЦПВС.