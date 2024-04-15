Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,8 произошел в центральной части острова Новая Британия (Папуа - Новая Гвинея) во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:56 по местному времени в понедельник (в 23:56 в воскресенье по Москве) землетрясения находился в 204 к юго-западу от города Кокопо на северо-востоке острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 49 км.