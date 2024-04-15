Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,8 произошел в центральной части острова Новая Британия (Папуа - Новая Гвинея) во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:56 по местному времени в понедельник (в 23:56 в воскресенье по Москве) землетрясения находился в 204 к юго-западу от города Кокопо на северо-востоке острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 49 км.

США Новая Гвинея РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Польша начала военные учения близ границы с Белоруссией

Польша начала военные учения близ границы с Белоруссией

Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Кирби заявил, что США не желают усиления конфликта с Ираном

МИД Ирана вызвал послов Британии, Франции, ФРГ из-за политики этих стран в регионе

Аэропорты Тегерана и других городов Ирана приостановили прием рейсов до понедельника

Аэропорты Тегерана и других городов Ирана приостановили прием рейсов до понедельника

Президент Ирана предостерег от дальнейших попыток угрожать иранским интересам

Президент Ирана предостерег от дальнейших попыток угрожать иранским интересам

Глава Генштаба ВС Ирана заявил об успешности удара по Израилю

Глава Генштаба ВС Ирана заявил об успешности удара по Израилю

Израиль при отражении иранских атак сотрудничал с США, Великобританией и Францией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 апреля

Постпредство Ирана при ООН назвало атаку на Израиль самообороной

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });