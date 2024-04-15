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Что случилось этой ночью: понедельник, 15 апреля

Уровень воды в Кургане растет, США готовы защищать Израиль, два дрона сбито на Белгородчине

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Белгородчине сбили два украинских дрона. Также беспилотник был перехвачен над территорией Краснодарского края.

- Уровень воды в Тоболе в Кургане превысил 6 м. В пойме реки решили пробурить скважины, чтобы почва впитала воду.

- Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее. По интенсивности сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

- Остин заверил главу ЦАХАЛ Галанта в готовности США защищать Израиль. Однако участвовать в ответном ударе по Ирану США не планируют.

- Армия обороны Израиля сняла общественные ограничения, введенные из-за атаки Ирана. В общинах, расположенных вблизи сектора Газа, некоторые ограничения будут сохраняться.

- Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту 4 км. Шлейф протянулся на 5 км.

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