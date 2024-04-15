Adobe в этом году встроит новые ИИ-функции в видеоредактор Premiere Pro

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc. в этом году внедрит в видеоредактор Premiere Pro новые инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении компании.

Новые функции облегчат добавление объектов в кадр и их удаление. Например, можно будет удалить из видео фоновое изображение или логотип.

Кроме того, появится функция генерирования кадров для увеличения длительности роликов.

Adobe также планирует встроить в Premiere Pro поддержку сторонних ИИ-моделей, включая разработки OpenAI, и добавить функцию создания видео на основе текста (text-to-video).