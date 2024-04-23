Adobe встроила новые ИИ-функции в Photoshop

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc. встроила новые продвинутые функции на основе генеративного (создающего контент - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ) в программу для обработки изображений Photoshop, говорится в ее пресс-релизе.

В частности, в Photoshop появилась возможность автоматического создания изображений на основе текстовых запросов, а также автоматического создания фона.

Кроме того, программа сможет генерировать изображения, похожие на исходное, а также повышать их детализацию.

Функции основаны на новой ИИ-модели Firefly Image 3, разработанной самой Adobe. Компания заявляет, что эта модель создает изображения более высокого качества, чем предыдущая.

Ранее в апреле стало известно, что Adobe в этом году внедрит ИИ-инструменты в видеоредактор Premier Pro.