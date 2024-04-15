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Представитель Борреля не комментирует идею применить на Украине опыт отражения атак Ирана

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Участие США, Великобритании и Франции в отражении иранских ударов по Израилю нельзя сравнивать с обстановкой на Украине, и Брюссель это не комментирует, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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"Это две разные вещи по нескольким причинам", - сказал он, отвечая в понедельник на брифинге в Брюсселе на вопрос, может ли данный пример стать прецедентом для Украины.

При этом, по его словам, вопрос о прецеденте должен быть адресован государствам-членам ЕС. Он объяснил это тем, что как организация "Европейский союз не вовлечен в защиту воздушного пространства". Для такого типа операций и реакции задействуют свои соответствующие силы государства-члены ЕС.

"Не нам это комментировать, что касается Украины. Я могу только повторить позицию высокого представителя (ЕС по иностранным делам Борреля - ИФ): мы должны поставлять Украине всё, что она у нас просит, чтобы лучше защищаться (...)", - заключил Стано.

ЕС Иран
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