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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

США уничтожили более 80 дронов и шесть ракет в ходе отражения атак по Израилю

США уничтожили более 80 дронов и шесть ракет в ходе отражения атак по Израилю
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США, по последним данным, перехватили и уничтожили более 80 ударных беспилотников и не менее шесть баллистических ракет, запущенных по Израилю с территорий Ирана и Йемена, сообщил Пентагон.

"13 и 14 апреля силы Центрального командования США (CENTCOM) при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно перехватили и уничтожили более 80 беспилотных летательных аппаратов и не менее шести баллистических ракет, которые должны были нанести удары по Израилю со стороны Ирана и Йемена", - говорится в сообщении.

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В их число, в частности, входит пусковая установка баллистической ракеты и семь беспилотников, которые были уничтожены на земле перед пуском в контролируемых хуситами районах Йемена, отметили в Центральном командовании.

При этом указывается, что вооруженные силы США продолжат оказывать помощь в обороне Израиля от действий Ирана.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехвачены израильскими средствами ПВО.

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назвал операцию успешной.

Иран США Пентагон Израиль
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