Правящая партия и оппозиция Грузии не могут договориться по закону об иноагентах

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Представители правящей партии Грузии "Грузинская мечта" и оппозиция не могут прийти к согласию по проекту закона "О прозрачности иностранного влияния", обсуждение которого идет в юридическом комитете парламента уже более восьми часов.

Законопроект не имеет никакого сходства с российским законом об иноагентах, так как ничего кроме отчетности о многомиллионных закрытых тратах зарубежных грантов грузинскими неправительственными организациями он не предполагает, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, который выступил в понедельник с докладом по законопроекту.

Он отметил, что законопроект не предусматривает никаких карательных мер.

"Аналогичные законы действуют в США, Великобритании, Канаде, Австралии. В стадии принятия они находятся в Евросоюзе. У нас возникает вопрос, почему мы не можем принять закон, направленный на национальную безопасность нашей страны, и почему официальные лица ведущих иностранных государств заявляют, что Грузии такой закон не нужен?" - сказал Мдинарадзе.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили свою очередь на заседании заявил, что насильственное принятие законопроекта парламентским большинством обязательно приведет к массовым протестным акциям и политической дестабилизации в стране.

"Почему мы считаем, что представленный к рассмотрению законопроект является аналогом российского закона об иноагентах? Все очевидно, правящая партия ведет страну к авторитарному правлению, где нет места неподконтрольным неправительственным организациям, где нет места свободе слова", - сказал он.

Перед зданием парламента начинается акция протеста оппозиционных сил против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". В ней также принимают участие представители неправительственных организаций, получающих гранты из-за рубежа. По официальным данным, таких НПО в Грузии насчитывается несколько тысяч.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в заключении в гражданской клинике "Вивамед" в соцсетях призвал своих сторонников принять участие во всех действиях, направленных против принятия закона "О прозрачности иностранного влиянии".