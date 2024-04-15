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Спецназ прибыл к парламенту Грузии, где оппозиция протестует против закона об иноагентах

Спецназ прибыл к парламенту Грузии, где оппозиция протестует против закона об иноагентах
Участники протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Организаторы акции оппозиционных сил, протестующих около парламента Грузии против принятия закона об иноагентах, призвали собравшихся мирным маршем обойти здание парламента, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места события.

Сразу же после этого заявления на улицах, прилегающих к парламенту, появились сотни полицейских, в их числе и полицейский спецназ, а также водометная автомашина.

Колонна оппозиционеров подошла вплотную к полицейским, но агрессивных действий нет. Полицейские через громкоговорители предупреждают участников акции не нарушать закон и не выходить за рамки конституции, передает корреспондент агентства.

В эти часы в парламенте в юридическом комитете продолжается обсуждение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Представители правящей партии Грузии "Грузинская мечта" и оппозиция не могут прийти к согласию по проекту закона.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что законопроект не имеет никакого сходства с российским законом об иноагентах, так как ничего кроме отчетности о многомиллионных закрытых тратах зарубежных грантов грузинскими неправительственными организациями он не предполагает.

Председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил, что насильственное принятие законопроекта парламентским большинством обязательно приведет к массовым протестным акциям и политической дестабилизации в стране.

Грузинская мечта Грузия Мамука Мдинарадзе Леван Хабеишвили
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