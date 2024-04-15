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Полиция в Тбилиси задержала 14 демонстрантов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Полицией в Тбилиси в понедельник вечером задержаны 14 участников акции протеста против закона об иноагентов, проходившей перед зданием парламента Грузии, сообщает грузинское МВД.

По данным ведомства, задержанные лица нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление и оскорбляли сотрудников полиции.

В заявлении министерства также говорится, что в результате насильственных действий со стороны участников акции пострадал один полицейский, ему была оказана медицинская помощь.

Акция протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" была организована в понедельник оппозицией. Участие в манифестации также приняли представители неправительственных организаций, получающих гранты из-за рубежа.

Демонстрация практически завершилась, большая часть протестующих разошлись. На проспекте Руставели перед парламентов остается лишь небольшое число манифестантов.

Ранее организаторы акции сообщили журналистам, что намерены продолжить акцию во вторник с 12:00 часов по тбилисскому времени (11:00 мск).

Грузия Тбилиси
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