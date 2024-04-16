ХАМАС вдвое сократил число заложников, которых готов освободить в рамках сделки с Израилем

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС вдвое сократило число заложников, которые могут быть освобождены в ходе первого этапа соглашения с Израилем о прекращении огня, сообщает CNN ссылкой на осведомленный источник.

По данным телеканала, в последнем предложении ХАМАС предложил освободить менее 20 заложников в обмен на шестинедельное прекращение огня. Ранее речь шла об освобождении 40 заложников.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил телеканалу, что, как заявили в ХАМАС, в заложниках у группировки осталось около 20 заложников, которые "являются женщинами или больными, ранеными и пожилыми мужчинами".

ХАМАС также призвал к освобождению большего числа палестинских заключенных, в том числе отбывающих пожизненное заключение.

Кроме того, движение продолжает требовать гарантий постоянного прекращения огня, вывода израильских войск из Газы и неограниченного возвращения палестинцев в северную часть сектора Газа.

Израильский источник телеканала заявил, что последнее встречное предложение ХАМАС свидетельствует о том, лидер движения в Газе Яхья Синвар не хочет заключать сделку, стремясь использовать разногласия между США и Израилем.

"Я думаю, отчасти это связано с тем, что ХАМАС считает, что они побеждают. Потому что их успех определяется выживанием, и они выживают до сих пор. Чем дольше продолжается конфликт, тем более непокорным становится ХАМАС, а не наоборот", - предположил, в свою очередь, американский чиновник.

Ранее сообщалось, что движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в секторе Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире.

Проект нового перемирия в секторе Газа включал в себя прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на израильских заложников.