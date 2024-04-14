ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня в Газе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра и разведывательного управления "Моссад".

"Отклонение предложения трех посредников которое предусматривало значительно большую свободу действий с израильской стороны, доказывает, что (лидер ХАМАС Яхья - ИФ) Синвар не заинтересован в гуманитарной сделке и возвращении заложников и продолжает использовать в своих интересах напряженность в отношениях с Израилем", - говорится в заявлении, которое цитирует газета Times of Israel.

В нем подчеркивается, что Израиль продолжит работать над достижением своих целей и "перевернет все вверх дном, чтобы как можно скорее вернуть 133 заложника из Газы".

Ранее сообщалось, что проект нового перемирия в секторе Газа включает в себя прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС.

СМИ, ссылаясь на источники, однако отмечали, что ХАМАС не хочет соглашения, которое позволило бы Израилю впоследствии возобновить боевые действия в Газе. Группировка требует постоянного прекращения огня и международных гарантий, что Израиль полностью выведет войска из сектора.

Член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль завил, что движение изучает предложение, но оно "не отвечает требованиям, выдвинутым палестинской стороной", поскольку, в частности, предусматривает лишь временное перемирие, а не полный вывод израильских войск из анклава.