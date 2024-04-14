Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня в Газе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в Газе, выдвинутое на прошлой неделе в ходе переговоров в Каире, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра и разведывательного управления "Моссад".

"Отклонение предложения трех посредников которое предусматривало значительно большую свободу действий с израильской стороны, доказывает, что (лидер ХАМАС Яхья - ИФ) Синвар не заинтересован в гуманитарной сделке и возвращении заложников и продолжает использовать в своих интересах напряженность в отношениях с Израилем", - говорится в заявлении, которое цитирует газета Times of Israel.

В нем подчеркивается, что Израиль продолжит работать над достижением своих целей и "перевернет все вверх дном, чтобы как можно скорее вернуть 133 заложника из Газы".

Ранее сообщалось, что проект нового перемирия в секторе Газа включает в себя прекращение боев в анклаве на три месяца и обмен 5 тыс. палестинских заключенных на заложников, остающихся у группировки ХАМАС.

СМИ, ссылаясь на источники, однако отмечали, что ХАМАС не хочет соглашения, которое позволило бы Израилю впоследствии возобновить боевые действия в Газе. Группировка требует постоянного прекращения огня и международных гарантий, что Израиль полностью выведет войска из сектора.

Член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззаль завил, что движение изучает предложение, но оно "не отвечает требованиям, выдвинутым палестинской стороной", поскольку, в частности, предусматривает лишь временное перемирие, а не полный вывод израильских войск из анклава.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Моссад Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль при отражении иранских атак сотрудничал с США, Великобританией и Францией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 апреля

Постпредство Ирана при ООН назвало атаку на Израиль самообороной

В Израиле заявили о перехвате почти всех выпущенных Ираном ракет и беспилотников

Байден заявил о готовности и дальше защищать Израиль от Ирана

Байден заявил о готовности и дальше защищать Израиль от Ирана

Израиль сообщил о перехвате свыше 100 иранских БПЛА за пределами страны

Британский премьер осудил атаку Ирана на Израиль

Британский премьер осудил атаку Ирана на Израиль

Израиль начал перехват иранских дронов

ЦАХАЛ подтвердила запуск иранских беспилотников в сторону Израиля

Нетаньяху уверен, что Израиль готов к отражению иранского удара

Нетаньяху уверен, что Израиль готов к отражению иранского удара
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });