Палата представителей рассмотрит на этой неделе отдельный законопроект о помощи Киеву

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что намерен на этой неделе внести на рассмотрение в конгресс отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю.

"На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты со структурированным и актуальным процессом внесения поправок касательно финансирования нашего союзника Израиля, поддержки Украины (...), укрепления наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, принятия дополнительных мер для противодействия нашим противникам и усиления нашей национальной безопасности", - написал Джонсон в соцсети X.

Тем временем The Hill, ссылаясь на слова двух законодателей-республиканцев, отмечает, что Джонсон намерен провести вопрос помощи через палату представителей четырьмя отдельными законопроектами - по Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности.

При этом четвертый законопроект, касающийся национальной безопасности, согласно источнику издания, будет включать запрет TikTok, положение, позволяющее США использовать замороженные российские активы для помощи Украине, документ по ленд-лизу военной помощи и конвертируемые ссуды на гуманитарные цели.

В то же время, отмечает газета, текущий план не включает в себя никаких положений, касающихся обеспечения безопасности южной границы США.

Как сообщает телеканал CNN, Джонсон предполагает, что палата представителей США проголосует по отдельным законопроектам вечером в пятницу.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с четырьмя лидерами конгресса подчеркнул "настоятельную необходимость" принятия палатой представителей законопроекта о помощи Израилю и Украине.

"Во время телефонного разговора президент обсудил срочную необходимость того, чтобы палата представителей приняла дополнение к закону о национальной безопасности как можно скорее ", - говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

Байден провел разговор с лидерами демократического большинства в сенате Чаком Шумером и республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом, спикером палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном и лидером демократов в палате Хакимом Джеффрисом.

Шумер заявил, что во время телефонного разговора между президентом и лидерами конгресса был достигнут "консенсус" о необходимости действовать быстро, чтобы направить помощь как Израилю, так и Украине.

В феврале сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

Однако республиканцы в палате представителей выступают за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Спикер палаты отказался рассматривать одобренный сенатом пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике.

В марте стало известно о намерении Джонсона разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине.