Палату представителей призвали рассмотреть вопрос о помощи Украине и Израилю на этой неделе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Администрация США считает важным, чтобы Палата представителей Конгресса рассмотрела законопроекты о помощи Израилю и Украине уже на этой неделе, заявил на брифинге советник Белого дома Джон Кирби.

"Важно, чтобы Палата представителей продвинулась в этом вопросе на этой неделе, чтобы помочь нам получить помощь в сфере безопасности для Израиля, Украины и также для Индо-Тихоокеанского региона, - сказал он. - Что касается деталей предложений, то мы будем смотреть, что именно предложит спикер (Палаты представителей - ИФ)".

По словам Кирби, Белый дом не поддерживает "отдельный законопроект только о финансировании Израиля", так как "Украине тоже нужны боеприпасы".

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что намерен на этой неделе внести на рассмотрение в конгресс отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с четырьмя лидерами конгресса, в ходе которого подчеркнул "настоятельную необходимость" принятия палатой представителей законопроекта о помощи Израилю и Украине.

В феврале Сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, включающий $60 млрд для поддержки Украины, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа. Однако республиканцы в Палате представителей выступают за разделение помощи Израилю, Украине и другим союзникам США. Спикер Палаты отказался рассматривать одобренный сенатом пакет, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике.