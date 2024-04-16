Johnson & Johnson увеличила выручку в I квартале чуть хуже прогноза

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, вернулась к чистой прибыли в первом квартале, однако рост выручки оказался немного слабее ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $5,35 млрд, или $2,2 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $491 млн, или $0,19 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,71 на акцию.

Выручка выросла на 2,3% - до $21,38 млрд с $20,89 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал скорректированную прибыль компании на уровне $2,64 на акцию при выручке в $21,39 млрд.

Выручка фармацевтического подразделения выросла на 1,1% - до $13,56 млрд. Доходы подразделения, выпускающего медицинские устройства, увеличились на 4,5% и составили $7,82 млрд.

В США продажи увеличились на 7,8% и составили $11,62 млрд, в остальном мире - сократились на 3,4%, до $9,76 млрд.

J&J планирует получить по итогам 2024 года скорректированную прибыль в диапазоне $10,6-10,75 на акцию по сравнению с ожидавшимися в январе $10,55-10,75 на акцию. Выручка прогнозируется на уровне $88-88,4 млрд против прежней оценки в $87,8-88,6 млрд.

Котировки акций J&J снижаются на 0,9% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала года рыночная стоимость компании опустилась на 5,8% (до $355,5 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 6,1%.