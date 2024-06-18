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Johnson & Johnson снова признана самым дорогим фармацевтическим брендом в мире

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американская компания Johnson & Johnson заняла первое место в списке самых дорогих фармацевтических брендов мира шестой год подряд, говорится в пресс-релизе компании Brand Finance.

За минувший год стоимость бренда Johnson & Johnson выросла на 5%, до $13,4 млрд.

В прошлом году компания выделила в отдельную фирму Kenvue бизнес по выпуску таких потребительских товаров медицинского назначения, как Band-Aid, Tylenol, Neutrogena и Clean & Clear.

Brand Finance отмечает, что такая реструктуризация соответствует общему тренду среди лидеров отрасли. Так, американская Pfizer Inc. (стоимость бренда за год снизилась на 1%, до $6,1 млрд) и британская GSK (рост стоимости бренда на 6%, до $3,8 млрд) объединили свои подразделения в сфере безрецептурных препаратов и товаров для личной гигиены в компанию под названием Haleon, а швейцарская Novartis (рост стоимости бренда на 10%, до $3,3 млрд) провела листинг подразделения Sandoz, производящего препараты-дженерики и биосимиляры.

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Самый активный рост стоимости бренда зафиксировали фармкомпании Novo Nordisk (на 64%, до $5,1 млрд) и Eli Lilly (на 53%, до $5,9 млрд). Обе компании специализируются на производстве препаратов против диабета и крайне популярных в последнее время лекарств для похудения.

Среди 25 наиболее дорогих фармацевтических брендов мира оказались сразу четыре китайские компании: Sinopharm ($3,6 млрд), Guangzhou Pharmaceutical, Shanghai Pharmaceuticals и Yunnan Baiyao.

Среди производителей медицинского оборудования германская компания Fresenius обошла лидера предыдущих трех лет Medtronic, увеличив стоимость бренда на 6%, до $7,7 млрд. Самым дорогим брендом среди поставщиков услуг в сфере здравоохранения вновь стала UnitedHealth Group (рост на 28%, до $47,6 млрд).

Johnson & Johnson
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