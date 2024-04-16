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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Число новостроек в США в марте упало максимально за 4 года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 14,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,321 млн в пересчете на годовые темпы. Об этом говорится в пресс-релизе министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек равнялось 1,549 млн, а не 1,521 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали спад до 1,48 млн с ранее объявленного февральского уровня, сообщает Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце сократилось на 12,4% и составило 1,022 млн. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, уменьшилось на 20,8% до 290 тыс.

Число разрешений на строительство новых домов в марте снизилось на 4,3% – до минимальных с июля прошлого года 1,458 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики ожидали 1,514 млн.

При этом количество разрешений на строительство домов на одну семью уменьшилось на 5,7% и обновило минимум за пять месяцев, многоквартирных домов – сократилось на 1,2%.

США
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