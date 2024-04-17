Лидеры ЕС обсудят Украину, Ближний Восток и Турцию

Главным вопросом саммита объявлена конкурентоспособность ЕС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС на саммите Евросоюза в Брюсселе 17-18 апреля обсудят в среду вечером во время рабочего ужина внешнеполитические вопросы повестки, объявили в Европейском совете.

Дискуссии по Украине будет предшествовать выступление по видеосвязи украинского президента Владимира Зеленского.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в своем письме-приглашении европейским лидерам на саммит написал, что в отношении Украины есть "настоятельная необходимость активизации оказания нашей военной помощи, особенно средств противовоздушной обороны".

В то же время высокопоставленный чиновник из аппарата Евросовета сообщил накануне журналистам: "Будет пункт по Украине с очень ясным посланием об оказании ей помощи с поставками оборонных (ПВО - ИФ) систем". По его словам, последние события показали, насколько важно обеспечить дополнительную поддержку по части оборонных систем, учитывая удары по энергообъектам страны.

"Руководители наверняка обменяются взглядами по этому вопросу", - отметил он, отвечая на вопрос о поставках ПВО на Украину.

Лидеры ЕС рассмотрят ситуацию на Ближнем Востоке. "Наша приверженность работе с партнерами над завершением трагического кризиса в Газе посредством немедленного прекращения огня и освобождения заложников, а также срочного увеличения беспрепятственной масштабной гуманитарной помощи в Газу, остается решающей", - подчеркнул Мишель в своем письме.

Помимо этого, он указал на необходимость "осудить недавнее нападение Ирана на народ Израиля и объединиться, призвав все стороны проявлять максимальную сдержанность, уважать международное право и избегать действий, которые могут усилить напряженность".

"Мы также должны заняться ситуацией в Ливане, признавая сложные обстоятельства, с которыми он сталкивается, и вновь заявить о нашей решительной поддержке в это критическое время", - говорится в письме-приглашении председателя Европейского совета.

Кроме того, руководителям стран ЕС предстоит обсудить отношения с Турцией. Ожидается, что "стратегические дебаты по Турции" будут основаны на "стратегической заинтересованности в развитии взаимовыгодных отношений сотрудничества". "Укрепление этих отношений должно также способствовать созданию стабильной и безопасной обстановки в Восточном Средиземноморье", - написал глава Евросовета.

Второй день саммита в четверг, как планируется, должен быть полностью посвящен экономической проблематике. Главным вопросом встречи объявлена конкурентоспособность Евросоюза.

Беседовавший с журналистами еврочиновник так определил позиции этих дебатов: "внутренний рынок, финансирование, промышленная политика, исследования и инновации".

"Наша предстоящая встреча будет сосредоточена на повышении нашей конкурентоспособности. Новое соглашение о конкурентоспособности и новый взгляд на ситуацию уже давно назрели. Этот решительный и срочный ответ имеет первостепенное значение для обеспечения нашего процветания и глобального лидерства", - обратился Мишель к европейским руководителям.

Он считает, что ЕС должен "коллективно преодолеть разрыв в экономическом росте и инновациях по сравнению с нашими глобальными коллегами и защитить нашу экономическую, промышленную и технологическую базу".

Мишель предложил "поставить оперативные задачи по ключевым секторам".

Самым важным из них председатель Евросовета назвал единый рынок, чей потенциал должен быть полностью использован. Мишель также указал на то, что инвестиции в стратегические отрасли играют жизненно важную роль в повышении конкурентоспособности, и "в этом контексте крайне важно сочетание частного и государственного финансирования".