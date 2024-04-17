Глава Европарламента высказалась за расширение санкций против Ирана

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила на саммите ЕС в Брюсселе в среду о необходимости новых санкций против Ирана после ударов по Израилю.

"В прошлом году Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за включение Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций. Мы придерживаемся этой позиции. И с учетом этих тревожных событий необходимы и оправданы новые санкции против Ирана за его программы беспилотников и ракет", - сказала глава Европарламента в своей традиционной речи перед европейскими лидерами.

По ее словам, "беспрецедентные удары иранских беспилотников и ракет по Израилю могут спровоцировать дальнейшую напряженность в регионе".

Метсола также указала на важность того, чтобы Брюссель продолжил работу над деэскалацией и предотвращением еще большего кровопролития.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль многочисленными ракетами и беспилотниками в ответ на недавний удар по иранскому консульству в Дамаске.