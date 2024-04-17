Внеочередные парламентские выборы стартуют в Хорватии

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Досрочные выборы в 151-местный сабор (парламент) пройдут в среду в Хорватии.

Воспользоваться правом голоса смогут 3,7 млн граждан Хорватии, для них будут открыты 6,5 тыс. избирательных участков в стране. Они будут работать с 07:00 до 19:00 местного времени (08:00-20:00 по Москве). Еще 110 участков открыты в 41 стране, в некоторых из них голосование началось ранее на этой неделе.

Первоначально выборы планировалось провести осенью, однако в итоге их решили провести раньше из-за роспуска парламента в марте, причиной которого стали обвинения в коррупции в адрес правящей в стране консервативной партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) со стороны оппозиционной левоцентристской "Социал-демократической партии" (СДП).

Между этими партиями и разыграется основная борьба на этих выборах.

Согласно данным опросов, ХДС и ее партнерам удастся удержать позиции - незадолго до выборов глава правительства Андрей Пленкович, который входит в эту партию, выразил уверенность в ее победе.

Перед выборами ситуацию осложнило заявление президента страны Зорана Милановича, который объявил в марте о том, что возглавит на этих выборах партийный список СДП, на что получил отказ Конституционного суда в случае, если перед выборами он не уйдет в отставку. Несмотря на это Миланович отказался покинуть пост президента и продолжил кампанию как кандидат от СДП.

Хотя, согласно данным опросов, это заявление и повысило рейтинг партии на 9%, результаты этих же опросов указывают, что она может получить 44 места, что значительно меньше 60 мест, которые имеет ХДС. В то же время не исключено, что СДП сможет получить парламентское большинство и сформировать коалицию вместе с партнерами, как справа, так и слева политического спектра, многие из которых также выступают с обвинениями в коррупции в адрес ХДС.

В преддверии выборов Пленкович и Миланович обменялись колкими замечаниями друг против друга. Пленкович, сторонник европейского пути, в частности обвинил Милановича в нарушении конституции и в том, что он направляет Хорватию "в орбиту России", а Миланович назвал Пленковича "гангстером". Аналитики и наблюдатели между тем отмечают, что основным пунктом, на который будет обращать внимание избиратель, станет проблема коррупции.