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Экзит-поллы показали, что консерваторы сохранят большинство в парламенте Хорватии

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича с партнерами может получить на парламентских выборах не менее 59 мест в новом составе 151-местного Сабора (парламента страны), сообщает телекомпания Nova со ссылкой на результаты экзит-поллов.

По этим же данным, главные конкуренты консерваторов - левоцентристская "Социал-демократическая партия" (СДП) и ее партнеры, первым номером у которых идет президент страны Зоран Миланович, может получить 43 места.

Избирательные участки в Хорватии закрылись 17 апреля в 19:00 местного времени (20:00 по Москве). Ожидается, что первые официальные данные государственная избирательная комиссия огласит около 21:00 (22:00 мск).

Досрочные выборы в парламент Хорватии ранее планировалось провести осенью. Их перенесли на весну из-за роспуска парламента в марте, причиной которого стали обвинения в коррупции в адрес ХДС со стороны оппозиционной левоцентристской СДП.

Воспользоваться правом голоса могли 3,7 млн граждан Хорватии, для которых были открыты 6,5 тысячи избирательных участков в стране. Еще 110 участков были открыты в 41 стране, в некоторых из них голосование началось ранее на этой неделе.

ХДС Хорватия Андрей Пленкович Зоран Миланович СДП Сабор
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