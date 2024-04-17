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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 12 апреля, подскочил на 12 базисных пунктов и обновил максимум с начала декабря. Об этом говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 7,13%.

Между тем число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 3,3% после повышения на 0,1% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки увеличилось на 0,5%, а заявки на кредиты для покупки нового дома увеличились на 5%.

"Несмотря на повышение ставок, активность в плане заявок выросла. Возможно, потенциальные заемщики решили действовать прежде, чем ставки поднимутся еще выше", - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан.

США
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