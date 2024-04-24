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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума с ноября

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, подскочил на 11 базисных пунктов и обновил максимум с конца ноября прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 7,24%.

Ставки растут третью неделю подряд на фоне сомнений в том, что Федрезерв в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю сократилось на 2,7% после повышения на 3,3% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки упало на 5,6%, а заявки на кредиты для покупки нового дома снизились на 1%.

"Заявки на кредиты сократились, поскольку покупатели откладывают решения о покупках в связи со снижением доступности жилья и дефицитом предложения", - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан.

США Ассоциация ипотечных банкиров
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