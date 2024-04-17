Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговоры с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией в Стамбуле в конце этой недели, сообщает в среду издание "Сабах".
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"В выходные я приму лидера движения за дело палестинцев. Мы обсудим ряд вопросов", - сказал Эрдоган во время выступления в турецком парламенте.
По данным издания, переговоры пройдут в субботу, 20 апреля.
На прошлой неделе трое сыновей и несколько внуков Хании погибли в ходе израильского авиаудара по сектору Газа. Турецкое правительство тогда выразило соболезнования главе политбюро ХАМАС в связи со смертью его родственников.