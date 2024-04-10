В ХАМАС заявили, что у них нет 40 запрашиваемых заложников для передачи Израилю

Предполагается, что ХАМАС должен вернуть всех женщин, больных и престарелых, но большинство их заложников - молодые мужчины

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС заявила посредникам на переговорах с Израилем, что не может отыскать 40 заложников, возвращение которых Израилю предусматривает первая фаза нового предложения о перемирии в секторе Газа, сообщает в среду издание The Hill со ссылкой на источник, близкий к консультациям.

Согласно предложению, ХАМАС должна отпустить из плена всех женщин, больных и престарелых в обмен на сотни палестинских заключенных. Однако, как уточнили источники телеканала CNN, в ХАМАС сказали переговорщикам из Египта и Катара, что у них нет 40 живых заложников, удовлетворяющих таким условиям. Один из собеседников телеканала уточнил, что неспособность или нежелание ХАМАС сказать Израилю, каких заложников он способен отпустить, является серьезным препятствием для мирного процесса.

По данным CNN, большинство из почти 100 оставшихся в живых заложников являются военнослужащими мужского пола или мужчинами призывного возраста. Ожидалось, что ХАМАС попытается использовать их в качестве аргумента на более поздних этапах переговорного процесса, пытаясь добиться освобождения из израильских тюрем более высокоранговых палестинских заключенных и установления постоянного режима прекращения огня.

В свою очередь руководитель отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим заявил The Hill, что он не располагает информацией о числе заложников, остающихся у группировки. Он добавил, что в ХАМАС готовят ответ на очередное предложение о прекращении огня. Пересылка корреспонденции лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару идет по секретным каналам, и на выработку позиции группировки уйдет несколько дней, пояснил Наим.

Между тем представители израильских властей заявили порталу Ynet, что на каирских переговорах Израиль согласился на возвращение 150 тыс. перемещенных палестинцев на север сектора Газа, без проверки службами безопасности. Однако, отметили официальные лица, в Израиле не верят, что ХАМАС действительно хочет заключить сделку.

В среду премьер Испании Педро Санчес предупредил, что "непропорциональный ответ" Израиля на атаку ХАМАС грозит дестабилизировать Ближний Восток и вызвать последствия для всего мира. Он подчеркнул, что признание государственности палестинцев послужит интересам безопасности Европы. "Международное сообщество не может помочь государству палестинцев, если не признает его существование", - сказал он испанским депутатам.

Ситуация с гуманитарной помощью

Газета "Аль-Ахрам" сообщила, что в праздник Ид аль-фитр (Ураза-байрам), знаменующий окончание священного месяца Рамадан и 30-дневного поста, Франция и еще несколько стран сбросили с воздуха для жителей сектора Газа 110 тонн гумпомощи. Одновременно с тем израильские власти обвинили ООН в том, что она занижает количество помощи, поступающей в анклав, с целью скрыть собственные сложности с распределением грузов и оказать больше давления на Израиль. Так, если в понедельник, по данным израильской стороны, в сектор проследовали 419 грузовиков, в Ближневосточном агентстве для помощи палестинским беженцам насчитали 223 грузовика.

Израиль отмечает, что количество въезжающих в сектор грузовиков с помощью резко возросло за последние дни, но в ООН говорят, что объемы поставок ниже, и они все равно не удовлетворяют потребности населения. Ранее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке отмечал, что Израиль вносит в статистику транспорт, загруженный лишь частично.

Ливан и йеменские хуситы

Сложная обстановка сохраняется на израильско-ливанской границе. Командующий Временными силами ООН в Ливане Арольдо Ласаро Саенс заявил, что, по его мнению, дальнейшая эскалация ситуации здесь возможна. Он призвал прекратить акты насилия, добиваться постоянного прекращения огня и долгосрочного решения конфликта, а также уважать положения резолюции СБ ООН 1701, которая положила конец боевым действиям на границе Израиля и Ливана в 2006 году.

Кризис с сектором Газа привел к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Мятежники-хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Ранее военный представитель мятежников Яхья Сареа заявил, что они атаковали корабль ВМС США и еще три судна. По его словам, речь идет о судне MSC Gina, шедшем под флагом Панамы, и о судне MSC Darwin под флагом Либерии. Хуситы полагают, что они принадлежат Израилю. Также они нанесли удар по контейнеровозу Maersk Yorktown под флагом США.

Кроме того, хуситы выразили соболезнования главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании, который в ходе израильского авиаудара по сектору Газа потерял шестерых родственников, включая троих сыновей.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа, задействовал при наступлении более 20 тыс. военнослужащих. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 33 482, раненых - 76 049. На Западном берегу реки Иордан погибли 460 человек, ранены 4 650.

В ночь на воскресенье израильское командование отвело все боевые подразделения с юга сектора Газа. По данным израильских СМИ, сейчас на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.