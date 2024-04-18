Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Консерваторам не удается получить абсолютного большинства в новом составе парламента Хорватии

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича и ее партнеры получают 60 мест в новом составе 151-местного сабора (парламента страны), свидетельствуют данные избирательной комиссии Хорватии после подсчета 95% бюллетеней.

Основные конкуренты консерваторов - левоцентристская "Социал-демократическая партия" (СДП) и ее партнеры, первым номером у которых идет президент страны Зоран Миланович, получает 42 места.

Явка избирателей составила почти 62%.

В то же время становится очевидным, что ХДС не удается получить парламентского большинства в 76 мест, ввиду чего партии придется вести коалиционные переговоры для формирования нового правительства.

"ХДС в третий раз подряд убедительно выиграл парламентские выборы. С утра мы начнем работу над формированием нашего третьего правительства", - заявил Пленкович, выступая в ночь на четверг перед сторонниками.

Досрочные парламентские выборы в Хорватии прошли среду, хотя первоначально их планировалось провести осенью. Выборы состоялись раньше из-за роспуска парламента в марте, причиной которого стали обвинения в коррупции в адрес ХДС со стороны оппозиционной СДП.

Воспользоваться правом голоса могли 3,7 млн граждан Хорватии, для которых были открыты 6,5 тыс. избирательных участков в стране. Еще 110 участков открыли заграницей в 41 стране.

Хорватия Андрей Пленкович Зоран Миланович Консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) Социал-демократическая партия" (СДП)
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум отозвать законопроект об иноагентах

Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум отозвать законопроект об иноагентах

Макрон назвал долгом Евросоюза расширение санкций против Ирана

Макрон назвал долгом Евросоюза расширение санкций против Ирана

Глава ЕК считает реалистичной угрозу войны, которая может затронуть Евросоюз

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС

Эрдоган намерен встретиться с одним из лидеров ХАМАС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });