Консерваторам не удается получить абсолютного большинства в новом составе парламента Хорватии

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьера Андрея Пленковича и ее партнеры получают 60 мест в новом составе 151-местного сабора (парламента страны), свидетельствуют данные избирательной комиссии Хорватии после подсчета 95% бюллетеней.

Основные конкуренты консерваторов - левоцентристская "Социал-демократическая партия" (СДП) и ее партнеры, первым номером у которых идет президент страны Зоран Миланович, получает 42 места.

Явка избирателей составила почти 62%.

В то же время становится очевидным, что ХДС не удается получить парламентского большинства в 76 мест, ввиду чего партии придется вести коалиционные переговоры для формирования нового правительства.

"ХДС в третий раз подряд убедительно выиграл парламентские выборы. С утра мы начнем работу над формированием нашего третьего правительства", - заявил Пленкович, выступая в ночь на четверг перед сторонниками.

Досрочные парламентские выборы в Хорватии прошли среду, хотя первоначально их планировалось провести осенью. Выборы состоялись раньше из-за роспуска парламента в марте, причиной которого стали обвинения в коррупции в адрес ХДС со стороны оппозиционной СДП.

Воспользоваться правом голоса могли 3,7 млн граждан Хорватии, для которых были открыты 6,5 тыс. избирательных участков в стране. Еще 110 участков открыли заграницей в 41 стране.