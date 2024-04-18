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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В Баварии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Баварии задержаны и арестованы двое подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщает Spiegel со ссылкой на офис генерального прокурора Германии. По данным еженедельника, арестованных перевезли в Карлсруэ, где ими займется Федеральный верховный суд Германии.

По версии следствия, подозреваемые по заданию России следили за военными базами США, а также планировали атаки перевозки военных грузов. В частности, они планировали препятствовать оказанию военной помощи Украине, полагает следствие, а именно - устроить поджоги и применить взрывчатку на объектах военной инфраструктуры, оружейных заводах и промышленных предприятиях.

По версии следствия, один из задержанных - 39-летний немец российского происхождения Дитер С. - находился в 2014 - 2016 годах на востоке Украине среди противников Киева. С октября 2023 года он обменивался данными с российской стороной, пишет издание.

США Германия Карлсруэ Бавария Украина
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