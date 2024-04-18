Кремль не знает о задержании в ФРГ двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Кремль не располагает информацией о задержании в Германии двух граждан ФРГ и РФ по подозрению в подрывной деятельности против Украины и шпионаже в пользу России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг.

На просьбу журналистов прокомментировать соответствующее сообщение прокуратуры Германии пресс-секретарь ответил: "Никак не могу, не располагаю информацией на этот счет".

Ранее немецкая прокуратура распространила сообщение об аресте двух граждан ФРГ и РФ, которые якобы по заданию российских спецслужб готовили диверсию, чтобы помешать оказанию военной помощи Украине.