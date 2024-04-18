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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Казахстан импортировал в январе-марте 500 млн кубометров российского газа

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - в I квартале 2024 года Россия поставила Казахстану 500 млн кубометров газа, сообщили в казахстанском Минэнерго.

"В рамках договора между АО "НК "QazaqGaz" и ПАО "Газпром" импорт газа из России в Казахстан осуществляется при необходимости газообеспечения внутреннего рынка в связи с пиковым газопотреблением в зимние периоды по заявкам казахстанской стороны. За январь-март текущего года импортировано 0,5 млрд кубометров газа", - сказали в ведомстве.

QazaqGaz Казахстан Минэнерго Газпром
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