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Казахстан готов утроить прокачку российского газа в Узбекистан в 2024 году

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Транспортировка российского газа в Узбекистан по территории Казахстана будет увеличена почти втрое в 2024 году, до 3,8 млрд кубометров, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго Казахстана.

"В рамках подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО "Газпром" и правительством Республики Казахстан определено увеличение годового объема транспортировки российского газа в Узбекистан с 1,28 млрд кубометров в 2023 году до 3,8 млрд кубометров в 2024 году", - сказано в сообщении..

По данным ведомства, за 2023 год транзит российского газа в Узбекистан составил 1,281 млрд кубометров. За январь-февраль 2024 года было транспортировано 1,114 млрд кубометров.

В июне 2023 года "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана. В октябре 2023 года прошла церемония начала поставок российского природного газа по этому маршруту. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".

Позже стало известно, что поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана планируется увеличить почти в 4 раза с 2026 года, до 11 млрд куб. м газа в год.

QazaqGaz Газпром Казахстан Минэнерго Узбекистан
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