Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые в этом году

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли по итогам третьей недели подряд и достигли максимума с ноября 2023 года.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 7,1% годовых по сравнению с 6,88% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,39%.

"Ставка по тридцатилетней ипотеке впервые в этом году превысила 7%", - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 6,39% годовых против 6,16% неделей ранее и 5,76% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг находится в районе 4,649% годовых по сравнению с 4,595% неделей ранее.

Freddie Mac США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

Blackstone увеличила чистую прибыль в I квартале почти в 10 раз

Иран может пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля

Иран может пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля

Brent подешевела до $86,53 за баррель

Brent подешевела до $86,53 за баррель

Часть застрявших в ОАЭ российских туристов вернется домой в ближайшее время

Прекращает деятельность российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе

Прекращает деятельность российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе

Песков назвал незаконными аресты недвижимости россиян во Франции

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

Казахстан изучит возможность провести нефтепровод по дну Каспия

Эстония сократит часы работы пограничного пешеходного перехода с Россией в Нарве

В Баварии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });