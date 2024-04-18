Ставки по ипотеке в США превысили 7% впервые в этом году

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли по итогам третьей недели подряд и достигли максимума с ноября 2023 года.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 7,1% годовых по сравнению с 6,88% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,39%.

"Ставка по тридцатилетней ипотеке впервые в этом году превысила 7%", - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 6,39% годовых против 6,16% неделей ранее и 5,76% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг находится в районе 4,649% годовых по сравнению с 4,595% неделей ранее.