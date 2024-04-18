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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Иран в СБ ООН призвал добиться от Израиля прекращения боевых действий в Газе

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Совету Безопасности ООН следует добиться от Израиль прекращения военной операции в секторе Газа, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Совет Безопасности должен принудить израильский режим немедленно остановить войну в секторе Газа", - заявил Абдоллахиан в ходе выступления в СБ ООН в четверг.

Он отметил, что Иран "будет сохранять приверженность содействию миру и стабильности в регионе".

В СБ ООН через несколько часов рассмотрят резолюцию, предложенную Алжиром, которая содержит рекомендацию к ГА ООН наделить Палестину статусом полноправного члена вместо ее нынешнего статуса государства-наблюдателя.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Иран ООН сектор Газа
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