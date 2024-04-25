В секторе Газа обстреляли строящийся пирс, на котором находились сотрудники ООН

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что накануне по плавучему пирсу, который возводят на побережье в центральной части сектора Газа для приема гумпомощи, неизвестные открыли огонь из минометов, сообщает в четверг The Times of Israel.

В ЦАХАЛ отметили, что обстрел начался, когда сотрудники ООН в сопровождении израильских военных осматривали объект. Делегацию пришлось срочно эвакуировать в убежище.

В ООН в ответ на запрос Associated Press (AP) подтвердили факт обстрела, уточнив, что пострадавших нет. Ответственность за нападение никто на себя не взял. Однако представитель группировки ХАМАС заявил в среду AP, что она будет противиться присутствию любых иностранных военных на этом объекте, который строят под эгидой США.

Также в четверг член политбюро группировки Халиль аль-Хайя заявил в интервью "Аль-Джазире", что группировка настроена серьезно на переговоры об освобождении заложников, но не может согласиться на сделку без постоянного прекращения огня и полного отвода израильских войск из Газы. Он пояснил, что камень преткновения в застопорившихся переговорах - отказ Израиля от бессрочного прекращения огня. При этом ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что, по мнению Белого дома, решения лидера группировки ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара помешали другим членам ее руководства принять условия нынешнего варианта соглашения о заложниках.

В четверг в Тель-Авиве в правительственном комплексе "Кирия" прошло заседание военно-политического кабинета Израиля; по данным портала Ynet, речь шла о тупике в переговорах о заложниках и прекращении огня, об иных подходах к выработке соглашения. При этом на фоне данных о подготовке операции в Рафахе обсуждали и военное давление на ХАМАС. Стало известно, что в пятницу в Израиль должна прибыть египетская делегация. До этого Ynet передавало, что власти Египта в ходе визита в Каир на этой неделе руководителя Службы общей безопасности ("Шин-Бет") Ронена Бара и начальника ЦАХАЛ Герци Халеви представили новый план по освобождению заложников. Вместе с тем в четверг в МИД Египта заявили, что вероятное наступление на Рафах может вызвать гуманитарную катастрофу, и что международное сообщество выступает против такого варианта развития событий.

The Times of Israel стало известно, что 933-ю пехотную бригаду "Нахаль" вывели из сектора Газа, чтобы вместе с 162-й бронетанковой дивизией "Ха-Плада", куда входит эта бригада, подготовить к будущим операциям, в том числе в Рафахе. В предыдущие три месяца бригада действовала в центральной части анклава в районе коридора "Нецарим", разделяющего северную и южную части сектора Газа. Там имеются три базы передового развертывания, которые позволили организовать десятки точечных рейдов. "Нахаль" сменили две резервные бригады.

Тем временем, по данным западных СМИ, Израиль усилил в ночь на четверг авиаудары по Рафаху. ЦАХАЛ также возобновила бомбардировки северных и центральных районов анклава, зоны восточнее Хан-Юниса. На севере под удары попали города Бейт-Лахия, Бейт-Ханун и Джебалия, район города Газа эз-Зейтун. По некоторой информации, бойцы палестинских группировок продолжают сопротивляться сухопутным подразделениям ЦАХАЛ, ведут огонь из минометов, снайперских винтовок и противотанкового оружия. В центре и на юге Газы вновь отключился интернет, палестинские провайдеры винят в этом военную операцию Израиля.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С того момента, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 34 305, раненых - 77 293; за сутки погибли еще 43 человек, ранения получили 64. Но в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.