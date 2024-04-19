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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Масштабные парламентские выборы стартуют в Индии в пятницу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Индии в пятницу начнутся всеобщие выборы, которые пройдут в несколько фаз и продлятся до 1 июня.

Голосование делится на семь фаз, благодаря чему выборы длятся около шести недель. В некоторых штатах голосование продлится всего один день, в других, более крупных, - до семи дней.

Для этого будет использовано более миллиона кабин для голосований, а за происходящим будут следить около 15 млн человек. Всего в Индии проживает порядка 969 млн человек, имеющих право голоса.

Длительность парламентских выборов в Индии объясняется ее размерами и большим количеством отдаленных мест. В некоторых труднодоступных районах машины для голосования перевозятся от места к месту на спинах лошадей или слонов, в других местах до будок для голосования можно добраться только на лодках. Также именно в Индии находится самая высокая в мире кабина для голосования, которая располагается в Гималаях на высоте около 4,6 тыс. метров.

Результаты будут объявлены 4 июня.

В выборах примут участие около 2,6 тыс. политических партий. При этом, по данным аналитиков и нескольких опросов, фаворитом является правящая партия премьер-министра Нарендры Моди - Бхаратия джаната парти (БДП).

В 2019 году БДП получила 303 из 543 доступных мест в нижней палате парламента Лок сабха, другие партии из правящей коалиции получили еще 49 мест. В этом году в коалиции настолько уверены в своем успехе, что рассчитывают занять более 400 мест.

Западные СМИ отмечают, что вокруг Моди сформировался некоторый "культ личности": он считается не только сильным лидером, но и "человеком из народа", благодаря своему скромному происхождению и принадлежности к касте гханчи, занимающей не очень высокое положение в системе.

Вместе с тем главной партией оппозиции считается Индийский национальный конгресс - вторая по величине партия станы после БДП, которая управляла Индией на протяжении десятилетий. При этом эксперты отмечают, что сейчас она уже не считается реальной альтернативой.

В 2023 году множество партий, в том числе Конгресс, сформировали коалицию, в попытке побороть БДП. При этом, из-за большого количества разногласий внутри альянса, попытка принять участие в выборах в качестве сплоченного блока провалилась во многих штатах. Тем не менее, альянс I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance) все еще намерен участвовать в выборах, хотя на данный момент они не представили кандидата на пост-премьер-министра.

БДП обещает экономическое развитие, развитие инфраструктуры и борьбу с бедностью. Партия опирается на религию и национализм. Оппозиция же попытается выиграть, указывая на существующие проблемы, такие как недостаток свободных рабочих мест, особенно для молодежи, инфляцию и "коррумпированный клановый капитализм", который, как считают критики, расцвел во время правления Моди.

Индия Лок сабха Бхаратия джаната парти Нарендра Моди Индийский национальный конгресс
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