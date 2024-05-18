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Северо-запад Индии переживает сильную жару

Северо-запад Индии переживает сильную жару
Фото: Valeria Mongelli/Anadolu via Getty Images

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На северо-западе Индии установилась чрезвычайно жаркая погода, опасная для здоровья жителей, сообщает в субботу Associated Press (AP).

Накануне в некоторых районах Дели столбик термометра поднимался до 47,1 градуса по Цельсию. Сильная жара также наблюдается в штатах Пенджаб, Раджастхан и Харьяна. Метеорологи прогнозируют, что такая погода сохранится еще несколько дней.

В связи с нынешними погодными условиями специалист Метеорологического департамента Индии Сома Сен Рой предостерег от того, чтобы выходить на улицу днем. Он посоветовал пить много воды, носить одежду свободного кроя, а уязвимым членам общества, вроде пожилых людей, не покидать помещений.

При этом, напоминает AP, период жары пришелся на парламентские выборы, которые идут в Индии с 19 апреля по 1 июня. В субботу в Дели ожидаются митинги с участием премьера Индии Нарендры Моди от "Бхаратия джаната парти" и его основного оппонента - Рахула Ганди от второй по значимости партии страны "Индийского национального конгресса".

Апрель, май и июнь - обычно жаркие месяцы в большинстве регионов Индии до начала сезона муссонов. Однако, по мнению ученых, период жары стал более интенсивным за последнее десятилетие, причем он сопровождается серьезными проблемами с подачей воды многим жителям страны.

Организация ученых-климатологов World Weather Attribution, изучающая экстремальные природные явления, полагает, что аномальная жара стала наблюдаться чаще в Южной Азии в сезон перед приходом муссонов. Предельные температуры, по их данным, повысились на 1,5 градуса по Цельсию в связи с изменениями климата.

Индия
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