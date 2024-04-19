Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Аббас осудил США за вето о членстве Палестины в ООН

Глава МИД Израиля поблагодарил Вашингтон за это решение

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Палестинская администрация осуждает США за то, что они наложили вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН.

"Политика США представляет собой вопиющую агрессию против международного права и поощрение продолжения геноцида против нашего народа, (...) что еще больше подталкивает регион к краю пропасти", - говорится в заявлении офиса лидера Палестины Махмуда Аббаса.

В нем вето США на резолюцию названо "несправедливым, неэтичным и неоправданным".

Тем временем министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил США за наложение вето на резолюцию Совета Безопасности, направленную на предоставление палестинцам статуса полноправных членов ООН.

"Я благодарю Соединенные Штаты за наложение вето на это позорное предложение", - написал он в соцсети X.

По его словам, резолюция о принятии Палестины в постоянные члены ООН всего через шесть месяцев после нападения ХАМАС на Израиль была бы равносильна "вознаграждению за терроризм".

"За терроризм не будет никакой награды. Израиль продолжит борьбу до тех пор, пока не падет ХАМАС и не будут освобождены все 133 израильских заложника", - отметил он.

Ранее Совбез ООН не принял проект резолюции, который рекомендовал Генассамблее предоставить Палестине полноправное членство в международной организации.

В ходе голосования США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных членов СБ ООН. США - единственная страна, проголосовавшая "против".

"За" проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию. Еще двое воздержались.

США Палестина Махмуд Аббас Израиль ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США заблокировали резолюцию о признании Палестины полноправным членом ООН

Госдеп заявил, что США проголосуют против проекта резолюции СБ ООН по Палестине

Госдеп заявил, что США проголосуют против проекта резолюции СБ ООН по Палестине

Инженер Boeing заявил, что в компании игнорируют сигналы о проблемах с качеством

Инженер Boeing заявил, что в компании игнорируют сигналы о проблемах с качеством

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

Бундесбанк не видит признаков устойчивого улучшения экономики Германии

Blackstone увеличила чистую прибыль в I квартале почти в 10 раз

Иран может пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля

Иран может пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля

Brent подешевела до $86,53 за баррель

Brent подешевела до $86,53 за баррель

Часть застрявших в ОАЭ российских туристов вернется домой в ближайшее время

Прекращает деятельность российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе

Прекращает деятельность российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе

Песков назвал незаконными аресты недвижимости россиян во Франции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });