Аббас осудил США за вето о членстве Палестины в ООН

Глава МИД Израиля поблагодарил Вашингтон за это решение

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Палестинская администрация осуждает США за то, что они наложили вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН.

"Политика США представляет собой вопиющую агрессию против международного права и поощрение продолжения геноцида против нашего народа, (...) что еще больше подталкивает регион к краю пропасти", - говорится в заявлении офиса лидера Палестины Махмуда Аббаса.

В нем вето США на резолюцию названо "несправедливым, неэтичным и неоправданным".

Тем временем министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил США за наложение вето на резолюцию Совета Безопасности, направленную на предоставление палестинцам статуса полноправных членов ООН.

"Я благодарю Соединенные Штаты за наложение вето на это позорное предложение", - написал он в соцсети X.

По его словам, резолюция о принятии Палестины в постоянные члены ООН всего через шесть месяцев после нападения ХАМАС на Израиль была бы равносильна "вознаграждению за терроризм".

"За терроризм не будет никакой награды. Израиль продолжит борьбу до тех пор, пока не падет ХАМАС и не будут освобождены все 133 израильских заложника", - отметил он.

Ранее Совбез ООН не принял проект резолюции, который рекомендовал Генассамблее предоставить Палестине полноправное членство в международной организации.

В ходе голосования США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето, которое есть у постоянных членов СБ ООН. США - единственная страна, проголосовавшая "против".

"За" проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию. Еще двое воздержались.