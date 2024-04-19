Иранский Исфахан атаковали беспилотники

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, их сбила система ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства.

Средства ПВО отреагировали на подозрительные объекты в воздушном пространстве Исфахана вблизи военной базы к северу от города, говорится в сообщении.

Иранское государственное информагентство IRNA подтвердило, что что для отражения атаки "были приведены в действие батареи противовоздушной обороны".

По его данным, система ПВО сработала в нескольких провинциях страны, однако не уточняется, что стало причиной этого.