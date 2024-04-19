Цены на нефть растут после удара Израиля по Ирану

Brent подорожала до $88,8 за баррель

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу вслед за атакой Израиля на иранский Исфахан.

Эти новости спровоцировали новую волну опасений разрастания конфликта на Ближнем Востоке и ограничения поставок нефти из региона.

Атака на Исфахан была осуществлена с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Средства ПВО отреагировали на подозрительные объекты в воздушном пространстве Исфахана вблизи военной базы к северу от города, говорится в сообщении.

Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $88,81 за баррель, что на $1,7 (1,95%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,18 (0,2%), до $87,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,7 (2,05%), до $84,43 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,04 (0,1%), до $82,73 за баррель.

"Мы все больше приближаемся к сценарию, когда риски становятся реальностью, - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевом рынке в ING Groep NV в Сингапуре. - Нефтяной рынок, вероятно, начнет закладывать еще более крупную премию за риск".