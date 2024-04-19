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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Израиль заранее уведомил США об ударе по Ирану

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Израиль в четверг предупредил США о планируемом ударе по Ирану, сообщает Bloomberg.

"Ранее в четверг израильские официальные лица уведомили США о том, что они планируют нанести ответный удар в ближайшие 24-48 часов", - сообщает агентство со ссылкой на источники.

Официальных комментариев представителей совета нацбезопасности США и Пентагона агентству получить не удалось.

Израиль нанес удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

Согласно агентству Fars, в пятницу в центральном иранском городе Исфахан были слышны взрывы.

Агентство уточняет, что три взрыва были слышны недалеко от военной базы, где расположены истребители, в северо-западной части города Исфахан.

"Система ПВО активирована в ответ на объект, который, вероятно, является беспилотником", - сообщают источники Fars.

Иранское информационное агентство Mehr также сообщило, что полеты были приостановлены в Исфахане, Тегеране и Ширазе, а также в аэропортах на западных границах страны.

Ранее мировые лидеры от Ближнего Востока до США призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проявить сдержанность после иранских атак. Однако израильский лидер и другие высокопоставленные чиновники заявили, что у страны не будет иного выбора, кроме как ответить.

В интервью CNN в четверг вечером министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан предостерег Израиль от ответа.

"В случае, если израильский режим снова прибегнет к авантюризму и предпримет действия против интересов Ирана, следующий наш ответ будет немедленным и на максимальном уровне", - сказал глава МИД.

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