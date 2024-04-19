Вашингтон ввел ограничения на перемещение граждан США по Израилю

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Посольство США в Израиле рекомендовало гражданам страны воздержаться от выездов за пределы городов, в которых находятся американские дипломатические и консульские учреждения.

"Из соображений безопасности после поступления сообщений об ответе Израиля на удары Ирана сотрудникам американских госструктур и членам их семей до уведомления следует ограничить выезды по личным причинам из района агломерации Тель-Авива, а также Иерусалима и Беэр-Шевы", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте посольства США в Израиле.

"Ситуация с обеспечением безопасности (в Израиле - ИФ) остается сложной и может быстро меняться ввиду политической ситуации и недавних событий", - отмечается в уведомлении.

В ночь на пятницу стало известно, что израильтяне нанесли удары по району иранского города Исфахан после того, как в ночь на 14 апреля силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ударили беспилотниками и ракетами по Израилю. Это стало ответом Тегерана на обстрел иранского консульства в Дамаске, жертвами которого стали несколько иранских военных советников, в том числе два генерала КСИР.