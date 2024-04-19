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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Целью израильского удара была военная база в центре Ирана

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Целью израильского авиаудара по Ирану была военная авиабаза близ города Исфахан, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Рано утром в пятницу был нанесен удар по военно-воздушной базе недалеко от Исфахана в центральной части Ирана, заявили изданию три иранских чиновника.

Они не уточнили, какая именно страна стоит за ударом.

Ранее агентство Fars сообщило, что в пятницу в Исфахане были слышны взрывы.

Как написало агентство, три взрыва были слышны недалеко от военной базы, где расположены истребители, в северо-западной части города Исфахан.

"Система ПВО активирована в ответ на объект, который, вероятно, является беспилотником", - заявили источники Fars.

Согласно последнему сообщению иранского государственного информационного агентства IRNA, системы противовоздушной обороны Ирана были задействованы в нескольких регионах в качестве меры предосторожности против потенциальных воздушных угроз.

"После активизации противовоздушной обороны в некоторых частях страны для борьбы с некоторыми возможными целями (...) до сих пор не поступало сообщений о крупномасштабных ударах или взрывах, вызванных какой-либо воздушной угрозой", - говорится в сообщении.

В свою очередь представитель Национального центра Ирана по киберпространству Хоссейн Далириан заявил, что три беспилотника "были успешно сбиты силами ПВО страны, сообщений о ракетной атаке пока нет".

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Иран Исфахан Израиль
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