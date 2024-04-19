Nordstrom обсуждает идею членов семьи основателей сделать компанию частной

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американская Nordstrom Inc., оператор сети магазинов одежды, рассматривает предложение членов семьи основателей компании, в соответствии с которым она вновь станет частной.

Как говорится в пресс-релизе Nordstrom, Эрик и Пит Нордстром, занимающие посты главного исполнительного директора и президента компании соответственно, уведомили совет директоров, что заинтересованы в проведении сделки, в результате которой Nordstrom станет частной компанией.

Совет директоров сформировал специальный комитет из независимых и не заинтересованных директоров для внимательной оценки предложения членов семьи Нордстром, а также любых потенциальных предложений от других сторон, на предмет соответствия интересам компании и ее акционеров, отмечают в Nordstrom.

"Нет никаких гарантий того, что компания проведет какую-либо сделку, или что предлагаемая транзакция будет одобрена", - говорится в сообщении.

Nordstrom не планирует раскрывать дальнейшую информацию по этому вопросу до тех пор, пока ее публикация не будет признана целесообразной или необходимой.

Эрик и Пит Нордстром владеют в общей сложности порядка 9,5% компании.

Nordstrom, как и другие ритейлеры, испытывает трудности в условиях снижения потребительского спроса и конкуренции со стороны онлайн-бизнеса.

Акции Nordstrom прибавляют в цене 1,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,6%.