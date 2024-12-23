Семья основателей ритейлера Nordstrom покупает компанию за $6,25 млрд

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Nordstrom Inc. уйдет с биржи после выкупа акций семьей ее основателей и мексиканским ритейлером El Puerto de Liverpool, говорится в пресс-релизе компании.

Сумма сделки с учетом долга оценивается в $6,25 млрд. Держатели обыкновенных акций Nordstrom получат по $24,25 за акцию, что предполагает премию в размере около 42% к котировкам на 18 марта, то есть до появления в СМИ слухов о возможной сделке.

Совет директоров также намерен рекомендовать выплату акционерам особых дивидендов в размере до $0,25 на акцию непосредственно перед закрытием сделки, запланированным на первое полугодие 2025 года.

Семья Нордстром будет владеть контрольной долей компании в размере 50,1%, а El Puerto de Liverpool будет принадлежать 49,9%.

Акции Nordstrom дешевеют на 1,3% на торгах в Нью-Йорке в понедельник. С начала текущего года их цена выросла примерно на 31,5%.